Il est trop tôt pour évaluer les effets de l’accord avec les Emirats arabes unis sur l’opinion, mais on peut déjà en voir des bourgeons : deux partis de droite se renforcent par rapport aux sondages de la fin de semaine et d’il y a une semaine, chacun pour des raisons inverses : le Likoud et Yamina, qui devient – dans un sondage en tout cas – le deuxième parti du pays :

Likoud : 30

Yamina : 18

Yesh Atid-Telem : 16

Liste arabe unifiée : 15

Bleu-Blanc : 12

Yahadout Hatorah : 8

Israël Beiteinou : 8

Shass : 7

Meretz : 6

La droite (sans Israël Beiteinou) se situe à 63 sièges et la gauche est à 49 (Arabes inclus).

