Le Jewish People Policy Institute a publié un sondage sur le soutien au sein des Israéliens à la proposition de Donald Trump d’exiler une partie des Gazaouis en Egypte et en Jordanie.

43% des personnes interrogées pensent que le plan de Trump est »réalisable » et qu’il faut tenter de le promouvoir.

Lorsque l’on prend en compte uniquement la population juive israélienne, 52% soutiennent le plan du Président américain. 30% des Juifs israéliens ont répondu qu’ils pensaient que le programme n’était »pas réaliste » mais ont déclaré qu’ils aimeraient qu’il le soit. En d’autres termes 52% des Juifs israéliens affirment soutenir le plan et le trouver réalisable et 30% le soutiennent mais pensent qu’il n’a quasiment aucune chance d’être mis en oeuvre.

14% des Israéliens (13% des Juifs) estiment que le plan de Trump est destiné à »faire diversion ». Cette réponse ne comporte pas une hostilité au plan mais conteste simplement le fait que ce soit un sujet d’occupation.

13% des Israéliens pensent que ce plan est »immoral » parce qu’il revient à un »transfert de population interdit ». La majorité de ces 13% sont des Arabes israéliens. Il n’y a que 3% des Juifs qui pensent qu’il s’agit d’une proposition immorale.

81% des électeurs de droite et 57% de ceux du centre pensent que le plan Trump est réalisable. A gauche, on trouve une majorité de personnes qui soutiennent le plan mais qui pensent qu’il n’est pas possible qu’il soit mis en oeuvre.

En fonction des partis: 71% des électeurs du Likoud pensent que le plan est souhaitable et réalisable, 51% des électeurs du Ma’hané Hamamla’hti (parti de Benny Gantz) pensent qu’il est souhaitable mais pas réalisable et 62% des électeurs du parti des Démocrates (anciennement Travaillistes) considèrent ce plan comme une »diversion » ou comme »immoral ».