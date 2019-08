Les querelles d’ego risquent de coûter très cher à la droite qui n’arrive toujours pas à franchir le seuil des 61 sièges sans Avigdor Lieberman. Il s’avère que les deux petits partis de droite qui ont décidé de faire course à part risquent de faire perdre au moins cinq sièges au bloc de droite. Voilà ce que donne un derniers sondage réalisé par l’Institut Midgam de Manu Geva pour le site Walla:

Likoud: 31

Bleu-Blanc: 29

Droite Unie: 11

Liste arabe: 10

Yahadout Hatorah: 8

Camp Démocratique: 8

Shass: 7

Parti travailliste: 6

Blocs: Droite (sans Lieberman): 57; Gauche et Arabes: 53; Israël Beiteinou: 10

Le parti Otsma Yehoudit est crédité de 2,2% des voix et Zehout, de 1,9%, soit en tout 4,1%. Comme le seuil d’éligibilité est à 3,25% (4 sièges), on estime donc à au moins 5 sièges qui seront perdus pour la droite si ces deux partis se maintiennent coûte que coûte jusqu’au 17 septembre. Un scénario qui créerait une situation politique des plus compliquées mais aussi et des plus risquées pour la droite.

Sur la question de l’aptitude à occuper la place de Premier ministre, Binyamin Netanyahou devance largement Benny Gantz avec 43% contre 30%.

