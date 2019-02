Un sondage réalisé par Israël Hayom et I24News a été publié jeudi, donc avant l’annonce de l’accord d’union entre Habayit Hayehoudi et le Ihoud HaLeoumi. Malgré cette donne qui agrandira sans doute le bloc de droite, ce sondage montre que si le Likoud sera de loin le plus grand parti après les élections (sauf union de dernière minute entre Benny Gantz et Yaïr Lapid), avec un quart des sièges, Binyamin Netanyahou risque de se retrouver dans l’impossibilité de former une coalition de droite en raison de la disparition de plusieurs partis du Camp national.

Likoud 32; ‘Hossen LeIsraël 19; Yesh Atid 12; Liste arabe 9; Yahadout Hatorah 9; Parti travailliste 8; Meretz 7; Nouvelle Droite 6; Zehout 5; Ta’al 5; Shass 4; Gesher 4.

Tous les autres petits partis se situent entre 1% et 3%, dont plusieurs partis de droite qui frôlent le seuil d’éligibilité.

Photo Illustration