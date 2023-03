Si les élections avaient lieu aujourd’hui, quel serait le rapport des forces à la Knesset? C’est la question à laquelle répond l’enquête d’opinion menée par l’institut de sondage Panels Politics pour le Jerusalem Post.

D’après cette étude, si les élections avaient lieu aujourd’hui, le rapport de forces entre la coalition et l’opposition actuelle s’inverserait: l’opposition actuelle (y compris la liste arabe) obtiendrait 64 mandats alors que la coalition actuelle n’en récoltertait que 56.

La performance de l’opposition dans ce sondage est liée à une augmentation importante du nombre de mandats du parti de Benny Gantz (Hama’hané Hamamla’hti) qui passe de 12 à 19 sièges. Yesh Atid aussi est en progression avec 26 sièges au lieu des 26 actuels.

Par ailleurs, le parti Avoda disparait de la Knesset et Meretz y fait son retour avec 5 mandats.

En revanche, le Likoud perd 4 sièges et la Tsionout Hadatit-Otsma Yehoudit descendent de 14 sièges à 11.

Ces résultats pourraient refléter le fait que les électeurs de droite et en particulier du Likoud sont décontenancés par l’attitude de leurs leaders au regard de la réforme judiciaire. Les atermoiements de ces derniers jours ont déçus un certain nombre d’électeurs. Reste à savoir si le retour annoncé hier soir de Binyamin Netanyahou dans l’arène et sa détermination à être celui qui explique et qui garantit le bon déroulement du processus législatif suffira à renverser la tendance mise en lumière par ce sondage.