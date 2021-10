La station Galei Israël a publié un sondage d’intentions de vote qui confirme la baisse du bloc de la coalition mais une impossibilité pour l’opposition de former un gouvernement à cause de la scission de la droite provoquée par le virage de Benett et Shaked et le boycott de Binyamin Netanyahou par Gideon Saar et Avigdor Lieberman :

Likoud : 33

Yesh Atid : 21

Hatziyonout Hadatit : 8

Shass : 8

Bleu-Blanc : 8

Yahadout Hatorah : 7

Parti travailliste : 7

Liste arabe : 6

Israël Beiteinou : 6

Meretz : 6

Yamina : 5

Ra’am : 5

(Tikva ‘Hadasha est à 2,5% des intentions de vote soit 0,75% en-dessous du seuil d’éligibilité. Cela fait deux mois que le parti de Gideon Saar disparaît du paysage politique selon les sondages).

*****************************

Coalition actuelle : 58 sièges

Opposition de droite autour de Binyamin Netanyahou : 56 sièges

Liste arabe : 6 (deviendrait l’arbitre !!!)

