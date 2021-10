Un sondage a été réalisé après les révélations retentissantes faites par la journaliste Ayala Hasson sur les liens entre le parti islamique Ra’am et le Hamas et notamment l’aide financière fournie par Ra’am au Hamas en Judée-Samarie et à Gaza : « Le gouvernement doit-il annuler le transfert de budgets à la population arabe par le biais du parti Ra’am ? » La réponse est nette : 67% pensent que « oui » contre à peine 22% qui estiment qu’il faut continuer à accorder ces budgets au parti islamique. Ils sont 11% à ne pas avoir d’opinion.

Dans les découpage politique, parmi les soutiens à cette coalition, 15% estiment qu’il faut annuler cette formule contre 49% qui estime qu’il faut continuer à collaborer avec Ra’am. Mais ils sont tout de même 36% à ne pas avoir d’opinion.

