A la demande du CRIF, un sondage a été réalisé sur l’état de l’antisémitisme en France, à l’occasion du 15e anniversaire de l’assassinat d’Ilan Halimi hy »d. L’institut IPSOS a contacté un échantillon représentatif de la population française.

Sur la tragédie d’Ilan Halami hy »d elle-même, 69% des personnes interrogées disent en avoir entendu parler contre 31% qui l’ignorent.

Il en ressort que 74% des personnes interrogées estiment que l’antisémitisme est un phénomène répandu en France, parmi eux 20% qui constatent qu’il est très répandu.

Sur l’évolution de l’antisémitisme depuis dix ans, 56% estiment qu’il est plus important, 35% pensent qu’il est au même niveau qu’il y a dix ans et 9% seulement affirme qu’il a baissé durant cette décennie.

La question a également été posée quant à l’antisémitisme d’origine anti-israélienne : 61% des personnes interrogées ont reconnu que les antisémites diffusent leurs idées sous la forme des critiques ou attaques envers l’Etat d’Israël au lieu de viser les Juifs, 36% d’entre elles estiment que l’on peut souhaiter la disparition de l’Etat d’Israël sans être taxé d’antisémitisme (!!) et 83% des personnes estiment que l’ont peut critiquer Israël sans être soupçonné d’antisémitisme.

Sur l’origine de l’antisémitisme actuel en France, 41 % estiment qu’il est « très répandu » répandu dans la population musulmane en France et 41% qu’il est assez répandu dans cette population. Ils sont 72% à penser pensent qu’il est entre « très répandu » et « assez répandu » parmi les populations immigrées ou descendantes d’immigrés. Ils sont également 72% à considérer que l’antisémitisme est présent dans les milieux d’extrême droite radicale, et 38% dans l’extrême gauche.

Sur la définition de l’antisionisme, 43% pensent qu’il s’agit de la négation du droit de l’Etat d’Israël à exister, 19% y voient une critique de la politique des gouvernements israéliens successifs et 38% ne savent pas.

