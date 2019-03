Bleu-Blanc: 33

Likoud 26

Partis arabes: 9

Nouvelle Droite: 8

Union de la Droite: 8

Yahadout Hatorah: 8

Parti travailliste: 8

Meretz: 8

Koulanou: 4

Zehout: 4

Shass: 4

Le bloc de droite se situe à 62 et la gauche à 58 dont neuf sièges arabes.

Si ce scénario se concrétise, il s’avérera que la démarche de Naftali Benett et Ayelet Shaked aura été bénéfique à la droite puisque la Nouvelle Droite et l’Union de la Droite totalisent 16 sièges. Par ailleurs ont constate que le parti Zehout de Moshé Feiglin apparaît de plus en plus dans les sondages comme parti qui atteint le seuil d’éligibilité.

Le sondage demandait aussi si l’annonce du Conseiller juridique du gouvernement par rapport au Premier ministre avait modifié les intentions de vote des électeurs: 75% ont répondu non contre 12% qui ont dit oui.

Photo Illustration