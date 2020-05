Si l’on écoute les grand médias américains, européens et même israéliens, Donald Trump est un bien mauvais président dont la défaite est ardemment souhaitée au mois de novembre. Sa personne autant que ses déclarations et décisions sont systématiquement raillées et ridiculisées par ces fiefs de la « bien-pensance ». Mais les sondages d’opinion disent parfois une chose bien différente, comme c’est le cas sous d’autres latitudes. Un dernier sondage réalisé par l’institut Gallup sur la politique globale menée par le président américain lui accorde 49% de personnes satisfaites contre 48% d’insatisfaites. Au même stade de leur mandat, Barack Obama obtenait 47% et George Bush 46%.

Ce score obtenu par l’actuel président est d’autant plus élogieux qu’il est réalisé en pleine crise du Corona qui fait des ravages aux Etats-Unis, tant sur le plan sanitaire qu’économique, mais aussi eu égard aux attaques sans précédent dont il est l’objet de la part des médias américains.

Photo GPO