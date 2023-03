L’institut de sondage Direct Polls a réalisé un sondage pour la chaine Now14. Pour la première fois depuis longtemps, l’institut qui était le plus proche des résultats réels lors des dernières élections, conclut à une perte de la majorité pour la coalition.

Autre nouveauté dans ce sondage: le bond du Ma’hané Hamamla’hti de Benny Gantz qui grimpe à 23 mandats et dépasse Yesh Atid, crédité de 19 sièges contre 24 aujourd’hui.

Par ailleurs, dans ce sondage comme dans tous les autres publiés ces dernières semaines, le parti Avoda ne passe pas le seuil d’éligibilité et c’est Meretz qui revient à la Knesset.

La coalition perdrait donc sa majorité et tombe à 58 mandats contre 64 aujourd’hui. Le bloc de l’opposition ne pourrait pas non plus constituer de gouvernement, sans s’allier aux partis arabes: il est à 52 mandats sans les partis arabes et à 57 avec Ra’am.

A la question de savoir qui est le plus compétent pour être Premier ministre, 44% ont répondu Binyamin Netanyahou, 32% Benny Gantz et 17% Yaïr Lapid (7% sans opinion).

Par ailleurs, le sondage s’est aussi intéressé aux mouvements de refus de servir des réservistes et a demandé aux sondés comment ils pensaient que cette problématique devait être réglée.

Parmi les partisans de la coalition, 82% pensent qu’il faut les punir et les renvoyer alors qu’ils sont 11% à partager cet avis du côté des partisans de l’opposition et 83% à penser qu’il faut tolérer ou ignorer ces comportements.