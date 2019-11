L’institut Kamil Fuchs a réalisé un sondage d’intention de vote en cas de nouvelles élections. Les résultats indiquent que la situation resterait exactement la même qu’actuellement si tous les protagonistes campent sur leurs position, et notamment Avigdor Lieberman:

Bleu-Blanc: 35

Likoud: 34

Liste arabe: 13

Avigdor Lieberman: 9

Shass: 6

Yahadout Hatorah: 6

Avoda-Gesher: 5

Nouvelle Droite: 4

Habayit Hayehoudi: 4

Camp Démocratique: 4

Blocs: Droite et religieux: 54 – Gauche et Arabes: 57 – Avigdor Lieberman: 9

Avigdor Lieberman durement attaqué par la droite

Le ministre de la Science, de la technologie et de l’espace, Ofir Akounis a évoqué l’ultimatum lancé samedi soir par Avigdor Lieberman aux chefs des deux grands partis.

Au début du conseil des ministres hebdomadaire, il a déclaré: « Cela fait un an qu’Avigdor Lieberman empêche la formation d’un gouvernement et a pris tout le pays en otage. Aucun électeur d’Israël Beiteinou ne se serait imaginé que Lieberman pourrait faire partie d’un gouvernement minoritaire soutenu de l’extérieur par les députés arabes mais c’est vers cela que mène actuellement l’attitude de Lieberman ».

Le ministre de l’Intérieur et président de Shass Arié Dery, autrefois très lié à Avigdor Lieberman, a lui-aussi dénoncé son ultimatum: « Lieberman a fait un pas de plus vers le précipice politique et moral dans lequel il va tomber. Il a déclaré de manière claire qu’il serait prêt à s’asseoir avec les partis arabes, qu’il qualifiait il n’y a pas si longtemps de ‘cinquième colonne’ ou ‘terroristes’ plutôt qu’avec nous, les orthodoxes. La haine que voue Avigdor Lieberman pour Binyamin Netanyahou l’a fait complètement dérailler ».

Photo Youtube