Sondage de la chaîne Hadashot 12 – Et que vaudrait Yamina séparé de Betzalel Smotritch ?

Un sondage d’intentions de vote réalisé par l’institut « Midgam » pour la chaîne Hadashot 12 donne les résultats suivants :

Likoud : 27

Tikva Hadasha : 18

Yamina : 14 :

Yesh Atid-Telem : 13

Liste arabe : 10

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 8

Haisraelim : 6

Israël Beiteinou : 6

Meretz : 5

Bleu Blanc : 5

Bloc Netanyahou : 43; Bloc anti-Netanyahou : 63; Yamina : 14

L’institut a aussi posé la question en cas de scission entre Naftali Benett et Betzalel Smotritch. Dans ce cas, Yamina obtiendrait deux sièges de plus , au détriment du Likoud et de Tikva Hadasha, mais Betzalel Smotritch ne passerait pas le seuil d’éligibilité. Toutefois, la question n’a pas été posée en cas d’alliance des trois partis sionistes religieux, Ihoud Leoumi, Habayit Hayehoudi et Otzma Yehoudit.

Photo illustration