La plupart des analystes politiques avaient déjà averti depuis longtemps que les hauts scores obtenus par Yamina dans les sondages risquaient d’être démentis lors des élections. Après l’entrée en lice de Gideon Saar, les choses se sont précipitées et ces mêmes analystes avaient annoncé que Naftali Benett en serait la première « victime », en tout cas dans un premier temps. Ceci vient d’être confirmé dans un dernier sondage réalisé par l’institut Midgam pour la chaîne Hadashot 12. Après avoir été durant plusieurs mois le 2e parti en importance après le Likoud (dans les sondages) Yamina passe à la 4e place et perd dix sièges par rapport à ses sondages les plus favorables il y a encore une dizaine de jours. A l’inverse et par effet de vases communicants, le parti de Gideon Saar prend l’ascenseur :

Likoud : 27

Saar : 21

Yesh Atid : 14

Yamina : 13

Liste arabe : 11

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 8

Bleu-Blanc : 6

Meretz : 6

Israël Beiteinou : 6

Selon ce sondage, une coalition autour de Binyamin Netanyahou ne recueillerait que 43 sièges et 56 en cas de ralliement de Yamina.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90