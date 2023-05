Le journal Arab News édité à Londres, a publié un sondage sur la position des Palestiniens vis-à-vis de leurs dirigeants mais aussi d’Israël, leur avis sur la solution à deux Etats et sur les Accords d’Avraham, avec une réponse sans appel à la question de savoir quel acteur pourrait jouer les intermédiaires entre les Israéliens et les Palestiniens pour parvenir à une solution au conflit.

Selon cette enquête, ils sont encore plus de la moitie – 51% – à penser que la solution à deux Etats est la meilleure pour résoudre le conflit avec Israël. Notons que cette proportion est beaucoup plus élevée chez les Palestiniens de plus de 45 ans – 63% – que chez les jeunes de 18 à 29 ans – 42%.

Ils sont 13% à soutenir l’idée d’un Etat fédéral arabe et israélien dans lequel ils seraient donc citoyens à part entière; 15% parmi les 25-34 ans.

11% disent préférer vivre »sous occupation israélienne » sans obtenir de citoyenneté.

Le sondage s’est intéressé, par ailleurs, à la confiance que les Palestiniens placent dans leurs dirigeants. Les résultats parlent d’eux-mêmes. 63% ont répondu qu’ils ne se sentaient pas représentés par le Fatah, ni par le Hamas. Ils ne sont que 25% à croire que leurs dirigeants sont capables de mener des négociations réussies face à Israël pour obtenir un accord de paix.

»Les Palestiniens ont perdu toute confiance dans leurs dirigeants, depuis des années », analyse le consultant américano-palestinien, Ramzy Baroud pour Arab News, »Ce désaveu est directement lié à la corruption au sein de l’Autorité palestinienne et à l’échec total des dirigeants d’obtenir la moindre victoire politique significative qui pourrait faire renaitre la foi du peuple palestinien dans un processus de paix ».

40% placent l’économie en tête de leurs préoccupations dans la perspective de la création d’un Etat palestinien.

Sans surprise, les Palestiniens sont très sceptiques face au gouvernement israélien actuel: 86% d’entre eux pensent qu’il ne cherche pas sérieusement à parvenir à un accord avec eux. Ils sont une majorité à estimer que le conflit avec Israël perdure en raison de la politique israélienne qualifiée »d’intimidation » envers les Palestiniens et la présence juive en Judée-Samarie, mais aussi à cause de »l’impartialité des Etats-Unis et le différend autour de la mosquée Al Aqsa et du statut de Jérusalem ».

Concernant les accords d’Avraham, le public palestinien est divisé: 52% pensent qu’ils ont encouragé Israël à être « plus agressif » envers eux et 43% pensent le contraire.

Enfin, les sondés ont été interrogés sur l’acteur étranger qu’ils verraient bien jouer un rôle central dans une médiation entre Israël et les Palestiniens. La Chine a recueilli le plus de suffrages. En effet, à la lumière du rôle qu’a joué le géant asiatique dans le rapprochement entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, 80% des Palestiniens pensent qu’il est la mieux placé pour mener à bien des négociations entre eux et les Israéliens.