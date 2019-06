Le membres de l’Union européenne et les « bien-pensants » français ne seront sans doute pas contents d’apprendre cela: selon un sondage réalisé par l’Instituat SSRS pour la chaîne CNN, 54% des Américains estiment que Donald Trump sera réélu en 2020. Phénomène d’autant plus spectaculaire que l’immense majorité des médias matraquent l’opinion publique américaine contre le président Trump depuis son élection. Donald Trump se paie même le luxe de dépasser de 4% le taux de popularité de son prédécesseur Barak Obama à la même période de son mandat et juste après l’élimination d’Ossama Ben Laden!

Il est de tradition que la popularité et les succès électoraux des présidents américains sont principalement dépendants de la situation économique du pays et du sentiment qu’ont les électeurs de leur situation situation socio-économique personnelle. Or, selon ce sondage indique que sept Américains sur dix se disent satisfaits de la situation économique du pays qu’ils attribuent à la politique menée par Donald Trump et son administration.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90