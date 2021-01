Sondage : changement dans le schéma du vote arabe ?

A l’approche des élections, l’institut de recherche Statnet Ltd a réalisé une étude auprès d’un échantillon représentatif de la population arabe israélienne pour en savoir un peu plus sur les intentions de vote de ces citoyens. Le résultat est assez surprenant, et montre qu’un quart des électeurs (25,1%) qui iront voter ont l’intention de mettre dans l’urne un bulletin d’un parti juif. Cette donnée nouvelle permet peut-être de comprendre que dans tous les sondages d’intentions de vote qui paraissent depuis des semaines, la Liste arabe unifiée est créditée entre 10 et au maximum 12 sièges alors qu’elle en possède 15 actuellement.

Une bonne partie de ces citoyens qui entendent voter pour un parti juif porteront sans doute leurs suffrages sur le parti Meretz, qui a placé une candidate arabe parmi les premières places de sa liste mais d’autres partis pourraient bénéficier de cette évolution, notamment le Likoud, d’autant plus dans la mesure où Binyamin Netanyahou placerait un candidat arabe sur sa liste à une place éligible, ce qu’il en visage sérieusement surtout si les sondages continuent à accorder une trentaine de sièges au Likoud. Lorsque la campagne aura réellement débuté, après le dépôt des listes, Likoud a l’intention d’intensifier ses messages de campagne en langue arabe.

Les intentions de vote en faveur des composantes de la Liste arabe sont les suivantes : 28,3 % en faveur du Parti communiste ‘Hadash (Ayman Oudeh), 22,1% pour le parti Ta’al (Ahmad Tibi), 15,7% pour le parti Ra’am (Mansour Abbas) et 7,7% pour Balad (Mtanes Shahdeh). Un pour cent à peine des électeurs arabes entend voter en faveur d’autres petits partis arabes qui se sont créés.

Photo Miriam Alster / Flash 90