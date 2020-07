Un sondage réalisé pour la chaîne Hadashot 13 indique que 61% des personnes interrogées se disent insatisfaites à divers degrés de la manière dont le Premier ministre Binyamin Netanyahou gère la crise du Corona. Il sont 34% à lui donner du crédit. A titre de comparaison, au mois d’avril à peine 30% des personnes interrogées se disaient insatisfaites. Sur le plan de l’économie, les écarts sont encore plus importants avec 75% de personnes qui pensent que la crise économique est mal gérée par le gouvernement contre à peine 16% qui pensent le contraire.

Cette morosité se ressent dans les intentions de vote où le Likoud de Binyamin Netanyahou perd huit points en quelques semaines à peine et Yesh Atid et Yamina progressent nettement :

Likoud : 33

Yesh Atid-Telem : 19

Liste arabe unifiée : 16

Yamina : 13

Bleu-Blanc : 9

Israël Beiteinou : 8

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 7

Binyamin Netanyahou pourrait encore créer un gouvernement homogène de droite, sans Lieberman, mais avec une très courte majorité de 61 sièges contre 64 lors des derniers sondages. La tendance est à la baisse pour le Premier ministre et son parti, victimes des conséquences économiques inévitables du Corona mais aussi de décisions pas toujours comprises ou logiques, de réponses jugées tardives et insuffisantes sur le plan économique et social mais aussi d’une perte de confiance en la parole donnée avec l’exemple de la souveraineté si souvent annoncée par Netanyahou et dont on ne voit pas encore le moindre signe.

Photo Hadas Parush / Flash 90