Le centre palestinien d’enquête politique et de sondage (PCR) a publié un nouveau sondage réalisé entre le 26 mai et le 1er juin auprès des populations palestiniennes de Gaza et de Judée-Samarie.

Il en ressort qu’ils sont encore 60% à soutenir les attaques meurtrières et barbares du 7 octobre contre Israël. Une baisse de 4 points par rapport au dernier sondage qui est liée à un soutien moins important dans la Bande de Gaza. En effet, dans la Bande de Gaza ils sont 14% de moins à penser que les attaques du 7 octobre étaient une bonne chose, par rapport au sondage réalisé précedemment.

Les deux tiers des personnes interrogées pensent que le Hamas sortira vainqueur de la guerre mais seulement la moitié des Gazaouis sont de cet avis.

Concernant le leadership palestinien, 90% des Palestiniens souhaitent la démission de Mahmoud Abbas. Le plus populaire des candidats potentiels à sa succession est Marwan Barghouti. Dans le cas d’un duel face à Ismaël Haniyeh, Barghouti recueille 60% d’opinions favorables.

Les sondeurs ont également formulé une question ouverte en demandant aux personnes interrogées de noter le nom de la personne qu’elles voudraient voir diriger l’Autorité palestiniennes après Mahmoud Abbas. 29% ont écrit le nom de Marwan Barghouti, 14% Ismaël Haniyeh, 8% Mohamed Dahlan et 7% Yahya Sinouar.

40% des Palestiniens préfèrent le Hamas parmi toutes les formations palestiniennes, 20% le Fatah. Un tiers ne soutient aucune des organisations existantes. On note une augmentation de 6% du soutien au Hamas par rapport au dernier sondage réalisé par l’institut PCR. De la même manière, le soutien aux actions terroristes est en augmentation au sein de la population palestinienne.