A l’occasion de son lancement, la chaîne Aroutz14 a diffusé un sondage d’intentions de vote réalisé par l’institut Direct Polls :

Likoud : 35

Yesh Atid : 19

Shass : 9

Bleu-Blanc : 8

Hatziyonout Hadatit : 7

Yahadout Hatorah : 7

Parti travailliste : 7

Liste arabe : 7

Israël Beiteinou : 7

Ra’am : 6

Meretz : 4

Yamina : 4

La coalition Benett-Lapid obtient 55 sièges, soit six points de moins qu’au moment de la formation du gouvernement et avec deux partis qui frôlent la barre d’inéligibilité. Celle autour de Binyamin Netanyahou est à 58 sièges et ne parviendrait pas à former un gouvernement à moins d’un ralliement d’un autre parti. Le parti Tikva Hadasha de Gideon Saar reste invariablement en-dessous de la barre fatidique depuis plusieurs mois.

Concernant l’aptitude à occuper la place de Premier ministre, l’ordre d’apparition reste le même :

Binyamin Netanyahou : 42,1%

Yaïr Lapid : 18,2%

Naftali Benett : 15,4%

Benny Gantz : 11,1%

Aucun d’entre eux : 8,4%

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90