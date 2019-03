Le journal télévisé de la chaîne Aroutz 12 a publié dimanche soir un nouveau sondage qui indique une stabilité des intentions de vote: l’écart entre Bleu-Blanc et le Likoud reste identique, et la droite reste toujours majoritaire et favorite pour former le prochain gouvernement:

Bleu-Blanc: 32

Likoud: 28

Parti travailliste: 8

Ta’al-Hadash: 7

Yahadout Hatorah: 6

Shass: 6

Nouvelle Droite: 5

Union de la Droite: 5

Zehout: 5

Koulanou: 5

Meretz: 5

Ra’am-Balad: 4

Israël Beiteinou: 4

La balance droite-gauche reste toujours à l’avantage de la droite: 64 contre 45 (56 avec les parti arabes). Si, comme il le dit, Benny Gantz ne voulait former de coalition qu’avec des partis sionistes il lui faudrait trouver au moins 16 sièges en-dehors des partis arabes.

