L’institut Direct Polls a réalisé un premier sondage après la cérémonie à la Maison-Blanche mardi soir. Il n’accorde pour l’instant de victoire à aucun des deux camps mais redonne l’avantage au Likoud pour la première fois depuis de longs mois et rapproche la droite (sans Lieberman) du seuil fatidique des 61 sièges:

Likoud: 35

Bleu-Blanc: 33

Liste arabe: 13

Avoda-Gesher-Meretz: 9

Shass: 8

Yahadout Hatorah: 8

Yemina: 7

Israël Beiteinou: 7

(Otsma Yehoudit: 1,32% sur les 3,25% nécessaires)

BLOCS: Droite et orthodoxes: 58; Gauche et Arabes: 55; Lieberman 7

Direct Polls a aussi posé la question du soutien de la population au Plan Trump: Oui 67%; Non 15,7% et 17,4% sans opinion.

Si cette évolution se confirme, la bataille de ces prochaines élections se jouera sur les thèmes imposés par les partis durant la campagne: Bleu-Blanc et la gauche vont tout faire pour diriger les projecteurs vers les affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou, alors que le Likoud et la droite vont mettre en avant la stature internationale et les acquis diplomatiques du Premier ministre.

Wait and see…

Photo Kobi Gideon / GPO