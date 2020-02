L’institut Direct Polls a réalisé un sondage d’intention de votes:

Likoud: 34

Bleu-Blanc: 33

Liste arabe: 13

Avoda-Gesher-Meretz: 10

Yahadout Hatorah: 8

Shass: 8

Yamina: 7

Israël Beiteinou: 7

Blocs: Droite/Orthodoxes: 57; Gauche/Arabes: 56; Lieberman: 7

Dans un autre sondage publié sur Walla, Bleu-Blanc devance encore le Likoud de 2 sièges (34/32) et Yamina obtient 8 sièges. Les deux blocs sont à égalité 56-56 et Lieberman reste toujours maître du jeu. Le seul moyen pour Benny Gantz de former un gouvernement serait de se voir rejoindre par Avigdor Lieberman et soutenir de l’extérieur par la Liste arabe!

