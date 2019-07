La société HaGal He’hadash a réalisé un sondage auprès d’un échantillon représentatif de la population juive qui s’identifie à droite. Il révèle que si Ayelet Shaked était placée dans la liste du Likoud, le soutien à ce parti passerait de 27% à 34% et amènerait entre 3 et 5 mandats supplémentaires au parti de Binyamin Netanyahou. Selon l’institut de sondage, Ayelet Shaked attirerait des électeurs de droite non-religieux et libéraux, des sionistes-religieux qui ne se reconnaissent pas dans la ligne Peretz-Smotritch et de nombreuses voix de femmes.

Autre donnée intéressante, sur la popularité des leaders de droite, Ayelet Shaked fait jeu égal avec Binyamin Netanyahou avec 53% d’opinions favorables chacun. Viennent ensuite Guidon Saar (48%), Naftali Benett (41%), Avigdor Lieberman (33%) et loin derrière Raphy Peretz et Betzalel Smotritch avec chacun 19%.

Photo Myriam Alster / Flash 90