Un sondage publié ce soir par Israël Hayom a étudié plusieurs configurations à trois jours du dépôt des listes pour les élections.

Si les élections avaient lieu aujourd’hui dans la configuration actuelle, voici ce que seraient les résultats:

Le bloc du Likoud serait toujours à 59 sièges. A noter aussi l’affaiblissement du parti d’Avigdor Liberman, peut-être lié aux propos qu’il a tenus hier qui ont choqué et ont été unanimement condamnés.

Par ailleurs, dans ce sondage, Ayelet Shaked s’éloignerait encore un peu plus du seuil d’éligibilité puisqu’elle ne recueille que 0.9% des intentions de vote.

Pourtant, celle-ci poursuit déterminée et il est toujours question d’une alliance avec Habayit Hayehoudi. Des affiches la présentant comme tête de la liste ont d’ailleurs déjà été placardées mais pourtant aucun accord officiel n’est pour l’instant signé. Afin aussi de clarifier sa position, elle a indiqué ce soir qu’il était fort probable qu’elle recommande Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre.

Ce sondage a également étudié la possibilité que Meretz et Avoda se présentent sur une liste commune, ce que le Premier ministre Lapid espère. Dans un tel cas, cette formation politique obtiendrait 13 mandats et deviendrait le troisième parti du pays. Mais, une telle configuration entrainerait une augmentation du pouvoir électoral de Shass et de la Tsionout Hadatit et conférerait 61 mandats au bloc de droite.

Enfin, l’option d’un parti dirigé par Naftali Bennett ne changerait pas fondamentalement la situation mais il obtiendrait 5 mandats qu’il prendrait à Benny Gantz principalement, qui tomberait à 10 mandats. Une telle candidature affaiblirait aussi les partis Ra’am, Meretz et Israël Beitenou.