A cinquante jours des élections, l’institut Panel4All a réalisé un sondage intéressant à plusieurs titres pour la station de radio 103FM. Il montre pour la première fois que Binyamin Netanyahou pourrait former une coalition si Yamina se joint à lui. Yaïr Lapid conforte sa deuxième place et pour la première fois également, Bleu-Blanc de Benny Gantz passe sous la barre du seuil d’éligibilité, ce qui fait fortement contraste avec sa force de nuisance actuelle au sein du gouvernement dans la guerre contre le Corona :

Likoud : 32

Yesh Atid : 19

Tikva Hadasha : 14

Yamina : 14

Liste arabe : 10

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 8

Israël Beiteinou : 7

Parti travailliste : 5

Meretz : 4

Blocs : Netanyahou : 48; Anti-Netanyahou : 59; Yamina : 13

Naftali Benett sera probablement le « faiseur de rois » après les prochaines élections.

Bleu-Blanc est à 2,8%, Hatziyonout Hadatit obtient 2,2% et Otzma Yehudit est à 2,2%. Le score de Habayit Hayehoudi n’a pas été communiqué mais il est clair qu’une alliance entre les composantes du sionisme-religieux pourrait faire entre au moins 4 députés à kippa crochetée à la Knesset et en faveur du Premier ministre. Selon ce même institut, une alliance Smotritch-Ben Gvrir amènerait 5 sièges et avec une redistribution des mandats, permettrait à Binyamin Netanyahou de former une coalition de 63 députés avec Yamina.

