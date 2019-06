Pour la première fois dans l’histoire, les conseillers de la sécurité nationale d’Israël, des Etats-Unis et de la Russie se sont réunis à Jérusalem. Il s’agit sans conteste d’un nouveau succès diplomatique du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui déploie des efforts considérables depuis des années pour maintenir la menace iranienne au sommet des priorités mondiales.

Avant la réunion, Binyamin Netanyahou, qui assiste aux entretiens, a déclaré: « Je suis convaincu qu’il a moyen de coopérer entre nos trois pays pour ramener la stabilité dans la région, notamment en Syrie (…) Israël a opéré des centaines de fois contre les tentatives iraniennes de créer en Syrie une plateforme pour attaquer Israël et pour empêcher l’approvisionnement du Hezbollah en armement iranien. Nous agirons ainsi à chaque fois qu’il sera nécessaire (…) Nous remercions la Russie pour le système de coordination militaire mis en place avec Israël pour la Syrie ».

Le conseiller américain à la Sécurité John Bolton a déclaré: « Aucune élément n’indique que l’Iran aurait pris la décision stratégique de renoncer à l’arme atomique (…) Israël joue un rôle et doit jouer un rôle central dans la garantie de la paix et la sécurité dans la région ». Sur la tension actuelle entre les Etats-Unis et l’Iran et les nouvelles sanctions imposées par le président Donald Trump, le conseiller à la sécurité nationale américaine a dit: « L’Iran est la source du terrorisme dans la région. Ses provocations contre des intérêts américains sont le signe que ce pays veut développer l’arme atomique. Le président Trump a décrété de nouvelles sanctions mais en même temps, il laisse la porte ouverte à une reprise de négociations ».

Le conseiller russe à la sécurité nationale, Nikolaï Patroshev, a notamment déclaré: « Nous agissons ensemble et écoutons ce que chacun a à dire. Nous sommes conscients des inquiétudes d’Israël et espérons que ces menaces disparaîtront ».

