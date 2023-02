Aujourd’hui (dimanche) doit se tenir en Jordanie, un sommet sécuritaire entre Israël et l’Autorité palestinienne, sous l’égide des Américains et en présence des Jordaniens et des Egyptiens, sur fond de tensions croissantes sur le terrain et en prévision du Ramadan.

Les Israéliens seront représentés par le directeur du Conseil de sécurité nationale, Tsahi Hanegbi et le chef du Shabak, Ronen Bar.

De leur côté les Palestiniens seront représentés par Hussein Al-Sheikh, celui qui est pressenti pour succéder un jour à Abou Mazen, et responsable de la coopération sécuritaire avec Israël.

Les parties s’entretiendront de la proposition américaine pour apaiser le terrain selon laquelle, aucune mesure unilatérale ne devra être entreprise concernant les implantations en échange de quoi, les Palestiniens s’engagent à ne pas agir contre Israël à l’ONU et à calmer les tensions sur le terrain.

Ce sommet était déjà prévu lorsqu’a eu lieu l’opération à Naplouse, lors de laquelle 11 Palestiniens ont été tués – la plupart des terroristes de la Fosse aux Lions. Après cette opération, les Palestiniens ont demandé l’annulation de la participation israélienne à ce sommet. Ils n’ont donc pas obtenu satisfaction.

Abou Mazen a posé plusieurs conditions à l’acceptation du compromis américain: l’amélioration de la situation économique de l’Autorité palestinienne, la réalisation d’opérations qui la renforceront et éviteront son effondrement et l’arrêt des incursions israéliennes au coeur des villes palestiniennes de Judée-Samarie.

Les Palestiniens exigeront entre autres, le financement de l’enrôlement de 10000 policiers supplémentaires pour leurs services de sécurité, la formation de 5000 combattants et la possibilité de recevoir des armes et du matériel pour ces derniers. Ils veulent aussi créer un groupe palestinien, israélien et américain qui aura pour fonction d’empêcher Tsahal d’effectuer des opérations en Judée-Samarie sans en avoir informé l’Autorité palestinienne.

Du côté israélien, on arrive avec comme objectif la volonté de limiter au maximum les tensions pendant la période du Ramadan mais on fait preuve de peu d’enthousiasme quant aux exigences palestiniennes dont certaines sont soutenues par les Américains.

La dernière fois qu’un tel sommet a eu lieu était en 2003, en pleine seconde Intifada. Le représentant de l’Autorité palestinienne était alors Abou Mazen, Yasser Arafat étant assiégé à la Moukata par l’armée israélienne.