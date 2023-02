Une délégation israélienne, conduite par la directrice adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères Sharon Bar-Li, a été priée de quitter la salle lors de l’ouverture du 36e sommet africain à Addis-Abeba. Elle a été escortée par des membres de la sécurité de l’Union africaine.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi en indiquant que les représentants israéliens avaient été mis dehors ‘malgré leur statut d’observateurs signalé par un badge donnant accès à la salle’. Il a ajouté qu’Israël considérait comme grave cet incident.

Le ministère a estimé que les Israéliens avaient été expulsés en raison de pressions exercées par l’Algérie et l’Afrique du Sud. Suite à cet incident, des discussions ont été entamées pour tenter de permettre aux délégués israéliens de reprendre leur place et de suivre les débats qui doivent reprendre dimanche.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lior Hayat a déclaré: « Il est regrettable de voir que l’Union africaine a été prise en otage par un petit nombre d’Etats extrémistes comme l’Algérie et l’Afrique du Sud animés par la haine et dominés par l’Iran. Nous appelons les pays africains à s’opposer à ces actions qui portent atteinte à l’Union africaine et à tout le continent ».