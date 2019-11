C’est sur l’hésitation entre ces deux mots – solitaire ou solidaire –que s’achève le récit d’Albert Camus intitulé « Jonas ou l’artiste au travail ».

En tête de ce texte, publié dans le recueil « L’exil et le royaume », figure une citation du livre de Jonas 1-12 : « Jetez moi dans la mer…car je sais que c’est moi qui attire sur vous cette grande tempête». Le Jonas de Camus n’est pas prophète mais peintre. Apparemment la réussite lui sourit. Journalistes et curieux affluent dans son atelier. Il est entouré par sa femme, ses enfants, ses disciples et admirateurs, mais ressent le besoin de solitude pour pouvoir créer. Il se réfugie sur un échafaudage qui l’isole du monde et c’est là, juché entre ciel et terre, qu’il rendra l’âme. Son ami fidèle découvrira après sa mort sa dernière œuvre, « une toile entièrement blanche, au centre de laquelle Jonas avait écrit, en très petits caractères, un mot qu’on pouvait déchiffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire».

Comme le rapporte en note Jean Daniel, Camus pensait à lui-même en écrivant ces mots : « Je suis solitaire dans mon époque. Je suis aussi, comme vous le savez, solidaire d’elle – et étroitement. »

Peut-on être à la fois solitaire et solidaire ? N’y a-t-il pas contradiction entre le fait d’être retranché du monde comme le prophète qui fuit l’appel divin ou l’artiste voué à sa création, et celui de se sentir solidaire, et d’assumer sa responsabilité à l’égard de la communauté ?

Je retrouve le récit de Camus alors que nous nous préparons à clore l’année en lisant la fin du Sefer Devarim.

Moché annonce au peuple son départ : « J’ai aujourd’hui cent vingt ans, et je ne pourrai plus aller et venir, et Hachem m’a dit : tu ne traverseras pas ce Jourdain. »

Moché se sépare du peuple, solitaire. Seul, il gravira le mont Nevo, seul il confiera son âme au Créateur, qui la reprendra dans un ultime baiser. Nul ne sera témoin du retour de son corps à la terre, nul ne pourra se recueillir sur sa tombe.

Solitude extrême du prophète ! Dès sa naissance, Moché a été voué à la solitude. Confié au fleuve et à la grâce de Dieu et des hommes – mieux vaudrait dire des femmes- il grandira comme étranger à son peuple. Seul il guidera le troupeau de Yithro dans le désert après avoir été dénoncé au pouvoir par ses frères. Seul il entendra l’appel divin, du cœur du buisson ardent, de la nuée qui entoure le mont Sinaï, et du fond du Saint des Saints.

Seul il redescend de la montagne avec les Tables de la Loi et découvre qu’en son absence le peuple a choisi pour guide le veau d’or.

La Torah décrit alors l’exil du Maitre : « Et Moché prit la tente et la dressa en dehors du camp, loin du camp et la nomma tente de la Rencontre, et quiconque recherchait Hachem sortait vers la tente de la Rencontre en dehors du camp. »

L’image est saisissante. Moché est seul, en dehors du camp. Mais est-il seul ? Dieu l’accompagne et s’exile avec lui en dehors du camp. A-t-il abandonné son peuple ? Le moment de la plus grande solitude est celui où s’affirme la solidarité de Dieu et du prophète avec chacun, pour peu qu’il ait soif de l’enseignement du Maitre.

Levinas, qui commente ce passage (Quatre Lectures talmudiques p.96) nous rappelle ces moments de notre histoire « où le judaïsme reste presque sans juifs, où il n’est pratiqué et étudié que par une infime minorité, par un seul homme peut-être… La Torah rentre alors dans les livres…comme dans le cerveau de Moché retiré dans la tente. »

Ce n’est pas le cas de nos jours, alors que fleurissent Yechivot et Batei-Midrach. Mais la vérité, aujourd’hui comme alors, n’est pas nécessairement dans le camp. Dans sa Préface au recueil de poèmes de Benjamin Fondane, poète juif roumain assassiné à Auschwitz, Claude Sernet écrit :

« En recopiant ce poème…en tournant la page, nous avons eu la bouleversante surprise, l’indicible émotion de lire cette unique ligne griffonnée au verso et à la main : Ma demeure est hors du camp. » La majorité requise pour trancher la Loi n’est pas preuve de vérité. La vérité nait et croit dans la solitude. Dieu crée seul, Moché entend seul la Voix, et de nos jours, l’artiste, peintre, musicien ou poète dresse sa tente en dehors du camp. Levinas, penseur de l’Autre, écrit seul ses livres sur la rencontre avec Autrui.

La foule n’est pas bonne conseillère. Les slogans qu’elle proclame ne prouvent pas la moindre vérité. Mais les grands solitaires amis de la vérité ne la recherchent pas pour eux-mêmes. Ils puisent dans la solitude les ressources nécessaires à leur combat pour la solidarité avec ceux que la majorité ignore ou persécute.

Rav Daniel Epstein