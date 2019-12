Des milliers de personnes ont déjà répondu à l’appel en faveur de la famille Rimel de Neve Tsouf, brisée par la mort accidentelle de la maman Tsipi z.l et de son nourrisson Noam z.l. âgée d’à peine trois semaines. Le père de famille Ephraïm est très gravement blessé et l’un des fils Itaï (12 ans) est encore dans un état critique. Trois autres enfants, âgés de 9 à 3 ans, n’étaient pas dans la voiture lorsqu’elle fut frappée de plein fouet à l’arrêt à un feu rouge par un automobiliste en excès de vitesse. L’auteur de l’accident, originaire d’un village arabe était probablement sous l’effet d’alcool et de stupéfiants. Il a été vu par plusieurs témoins en train de rouler à une vitesse inouïe sur la route 443 qui relie Jérusalem à Modiin. C’est à l’intersection du centre pénitentier Ofer que le drame a eu lieu.

En moins d’une journée, plus d’un million de shekels ont été récoltés dans le cadre d’une campagne lancée par l’organisation « Ish Tsadik Haya et le yishouv de Neve Tsouf ». La campagne vise la récolte de cinq millions de shekels.

Les enfants restant de la famille seront désormais sans mère et avec un père qui restera sans doute paralysé à vie. Les sommes récoltées serviront à assurer leurs besoins élémentaires, à aménager la maison aux nécessités du handicap du père et du fils de 12 ans s’il survit, et plus tard à assurer l’éducation et l’avenir de ces enfants.

Photo Famille