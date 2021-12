En marge du combat politique en faveur du maintien de la yeshiva de ‘Homesh, une campagne de collecte a été lancée et une série de personnalités ont déjà mis la main à la poche, parmi eux le rav Eliyakim Levanon, la rabbanit Shoulamit Melamed, Betzalel Smotritch, Yossi Dagan mais aussi les journalistes Amit Segal, Kalman Liebeskind, Yinon Magal et Yotam Zimri. La somme collectée a déjà atteint plus de 60.000 shekels.

Le directeur de la yeshiva, Shemouel Wendi a souligné les innombrables marques de soutien populaire que reçoivent ‘Homesh et la yeshiva depuis l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d. Concernant la collecte, il a dit que les étudiants sont prêts à tous les sacrifices, par tous les temps, pour faire vivre cette yeshiva, mais pour qu’elle continue à exister, il faut aussi de l’argent, y compris pour financer la campagne pour le maintien de cette yeshiva.

Photo Maya Levin / Flash 90