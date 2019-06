Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu le conseiller à la Sécurité nationale Nikolaï Petroshov, qui est en Israël pour le sommet exceptionnel tripartite qui se tiendra avec ses homologues Meïr Ben-Shabbat et John Bolton. Le chef du gouvernement a commencé par adresser des remerciements à la Russie pour ses efforts dans les recherches actuelles pour retrouver en Syrie les restes des soldats disparus de Tsahal lors du combat de Sultan Yaqub en 1982.

Les deux hommes ont ensuite évoqué la situation régionale et avant de s’entretenir, le Premier ministre s’est adressé à son invité et a dit: « Je suis convaincu qu’en Russie on comprend ce que signifie un régime qui appelle à notre destruction et agit quotidiennement en ce sens. Israël ne permettra donc pas à l’Iran de s’installer près de ses frontières et nous ferons tout pour l’empêcher de se doter de l’arme nucléaire ».

Photo Marc-Israël Sellem / POOL