18 chefs de la région Auvergne-Rhône-Alpes se rendront en Israël du 9 au 13 février et feront découvrir leur cuisine traditionnelle locale à de grands chefs israéliens.

La 8ème édition de la semaine de la gastronomie française en Israël SO FRENCH SO FOOD, se déroulera du

9 au 13 février dans les villes de Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Beer Sheva, Zichron Yaakov, Nazareth et Tibériade, placée sous le patronage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’événement est organisé conjointement par l’Ambassade de France en Israël, Business France, l’Institut français d’Israël, le Consulat général de France à Jérusalem et l’Institut français de Jérusalem, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses sociétés de produits régionaux – les purées de fruits Capfruit, les confiseries et pâtes de fruits Cruzilles et les chocolats Valrhona (importés par Tishbi), les lentilles vertes du Puy Sabarot, les eaux Evian, l’eau pétillante Badoit, les vins Vidal Fleury (importés par IBBLS) – JC Decaux, le cognac Courvoisier (importé par Akkerman), les bières Blanc 1664 (importées par Carlsberg), les magasins Lagaat Baochel (groupe Maslamani), la compagnie aérienne Air France, les vestes Bragard (importées par MyForm), l’hôtel Carlton Tel Aviv, les écoles israéliennes d’arts culinaires Danon Culinary Center, l’Institut Paul Bocuse et Rimonim, et les associations Shalva, Leket et les Cuisines de l’Elysée.

La délégation de 18 chefs français, dont un maître-pâtissier, sont tous originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi eux, on peut noter la présence de nombreux chefs membres des célèbres « Toques Blanches Lyonnaises » et chefs d’établissements de l’appellation « Bouchons Lyonnais », emblèmes de la cuisine traditionnelle de la 3e ville de France. Ils seront accueillis à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Beer Sheva, Zichron Yaakov, Nazareth et Tibériade par les chefs de grands restaurants israéliens. Ensemble, les 10, 11 et 12 février, ils prépareront des menus gastronomiques d’exception qui permettront aux gourmets israéliens de découvrir ou de redécouvrir la gastronomie française, et plus spécifiquement la cuisine traditionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le patrimoine culinaire et le savoir-faire de ses chefs cuisiniers font de la région Auvergne-Rhône-Alpes la première région gastronomique de France. Alpages, vergers, vignobles s’accordent pour former le plus riche des garde-manger français. Ses produits régionaux mêlent terroir, tradition et originalité. Les spécialités gastronomiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne sont plus à présenter : les célèbres vignobles de côte du Rhône, tels que ceux de Vidal Fleury, la volaille de Bresse, le nougat de Montélimar ou le chocolat Valrhona, sont quelques-uns des produits emblématiques de cette région qui offre par ailleurs une étendue de paysages vallonnés à la beauté incontestable. Sans parler des distinctions et appellations propres à la région, synonymes de tradition, authenticité et d’excellence : les célèbres Bouchons Lyonnais, qui caractérisent les échoppes dans lesquelles on déguste des plats traditionnels Lyonnais, ou encore les Toques Blanches, association créée en 1936 qui fédère aujourd’hui 130 chefs cuisiniers et pâtissiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, garants d’un héritage culinaire, dépositaires de l’histoire de la gastronomie régionale. L’exceptionnelle délégation de chefs de cette 8e édition SO FRENCH SO FOOD rassemble à la fois Toques Blanches, Toques Gault et Millau, chefs de Bouchons gourmands, Meilleurs ouvriers de France et Chefs étoilés. Au-delà de la gastronomie, la région Auvergne-Rhône-Alpes rayonne dans de nombreux domaines. Elle est également une terre de découvertes et d’évasions touristiques, avec ses parcs naturels et ses pistes de ski, mais aussi une région d’innovation, regroupant plus de 15 000 entreprises dans le secteur numérique.

Philippe Meunier, Vice-Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes : « La Région Auvergne-Rhône-Alpes entretient de longue date des liens extrêmement forts avec Israël reposant sur des échanges économiques, universitaires, scientifiques, culturels, et touristiques. Ces relations privilégiées ont été mises en valeur lors des Assises de la Coopération décentralisée franco-israélienne accueillies par notre collectivité à Lyon en juin dernier. So French So Food 2020, mettant à l’honneur Auvergne-Rhône-Alpes, région gastronomique par excellence, est une autre belle et « savoureuse » occasion de célébrer notre partenariat. Que le propos du grand gastronome français du XVIIIe siècle, Jean Anthelme Brillat-Savarin, né dans notre région, puisse devenir la devise de cette semaine gastronomique : « le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. »

Eric Danon, ambassadeur de France en Israël, accueillera chez lui (sur invitation), dimanche 9 février, à la Résidence de France, à Jaffa, l’évènement d’ouverture de SO FRENCH SO FOOD 2020, au cours duquel il présentera les chefs français et israéliens participants. Des élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des représentants des groupes, entreprises et associations partenaires seront également présents. L’ambassadeur de France : « La semaine de la gastronomie française en Israël célèbre chaque année les liens exceptionnels de nos deux pays dans le domaine le plus convivial qui soit. Cette 8e édition mettra à l’honneur la région Auvergne-Rhône-Alpes réputée pour ses attraits touristiques, son foisonnement culturel, ses nombreux trésors culinaires, et ses vignobles exceptionnels. J’espère vous voir nombreux lors des différentes manifestations proposées pour mettre en avant la gastronomie française, partager cultures, saveurs et arômes, et permettre aux chefs français et israéliens d’échanger leurs savoir-faire, que ce soit dans les restaurants partenaires, lors de nos « master class » publiques ou professionnelles ou tout au long de la semaine, pendant les événements que nous organisons. Bonne semaine de la gastronomie française à tous et bon appétit !» ● SO FRENCH SO FOOD – Master class des chefs de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Williams Jacquier, Stephane Froidevaux et Christophe Tuloup aux commandes



Les chefs français, Williams Jacquier, Stéphane Froidevaux et le chef pâtissier Christophe Tuloup seront accueillis le jeudi 13 février par le chef exécutif du Carlton Tel Aviv Eran Nachshon, pour donner successivement trois master class sur la préparation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert de leur région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet après-midi est l’occasion pour nos chefs de présenter une recette de leur choix et d’en révéler tous les secrets. Pour le bonheur des papilles, chaque présentation sera suivie d’une dégustation. 13H-14H30 – L’entrée, par le Chef Williams Jacquier

Le chef Williams Jacquier nous offre la spécialité de son restaurant, la crème de potimarron aux éclats de châtaignes et truffade, un plaisir pour le palais et une farandole de saveurs. Pour Williams, la cuisine c’est « beaucoup d’attention, de bons produits et un peu d’imagination« . 15H-16H30 – Le plat, par le Chef Stéphane Froidevaux

Le chef Stéphane Froidevaux nous fera partager ses techniques de cuisine innovantes à travers la recette du Barbu rôti et sauce parmesan fumée au sapin et vin jaune. Le chef aime créer des associations inédites et végétales, sublimer la nature, en puisant son inspiration lors de cueillettes sur les chemins escarpés des montagnes alpestres.

17H-19H – Le dessert, par le Chef pâtissier Christophe Tuloup

Le chef pâtissier Christophe Tuloup, surnommé le chef des étoiles, nous fera rêver avec une création à base de chocolat de sa région : la tarte chocolat caraïbe, poire, noix de pécan aux notes acidulées.

Infos Pratiques

Master class des chefs français

Jeudi 13 février, 13h à 19h

Carlton Tel Aviv – Eliezer Peri, 10 Tel Aviv

Master class en français et traduction simultanée en hébreu

Tarifs :

70 NIS par master class / 180 NIS pour les 3 master class

Pour les détenteurs de la Carte Membre de l’Institut français d’Israël : 60 NIS par master class / 150 NIS pour les 3 master class

Réservations :

03-7968000 ou par email : masterclass@ambfr-il.org

Réservations en ligne : https://boutique.institutfrancais-israel.com/index.php?langue=frw



SO FRENCH SO FOOD – La cuisine de la region Auvergne-Rhône-Alpes dans les meilleurs restaurants d’Israël, les 10, 11 et 12 février .

. Réservez votre table ! Cliquez ici A Tel-Aviv:

❖ Joseph Viola (Daniel et Denise), Meilleur Ouvrier de France, membre des Toques Blanches Lyonnaises, Bouchon Lyonnais et Bib gourmand par le Guide Michelin, Champion du Monde de Pâté-Croûte en 2009, travaillera en résidence au restaurant Nomi, avec le chef Yoram Nitzan. Joseph Viola est cette année la tête de file de la délégation des chefs français.

❖ Stéphane Froidevaux (Le Fantin Latour), 4 toques Gault et Millau et une assiette Michelin, rejoindra le chef Orel Kimchi au restaurant Popina.

❖ Clément Lattier (Histoires sans faim), Maîtres Restaurateurs de France, membre des Toques Blanches Lyonnaises et Gault et Millau, sera accueilli par le restaurant Pastel, aux côtés du chef Cobi Bachar. Christophe Tuloup, (Restaurant Christian Têtedoie, 1 étoile Michelin), chef-pâtissier, concoctera les desserts au restaurant Pastel, en collaboration avec les chefs Cobi Bachar et Clément Lattier.

❖ Williams Jacquier (Le Vivarais), Meilleur Ouvrier de France, Maîtres Restaurateurs de France, membre des Toques Blanches Lyonnaises et Bouchon Lyonnais, sera accueilli chez Messa par le chef Ofer Desta.

❖ Dominic Moreaud (Une faim d’apprendre), membre des Toques Blanches Lyonnaises, cuisinera au restaurant La Brasserie, avec le chef Ofir Dvir.

❖ Olivier Degand (La Ferme du Poulet), Champion du Monde de Pâté-Croûte en 2016, Toques blanches Lyonnaises, Maître Restaurateur et Maître Cuisinier de France, sera accueilli au Carlton par le Chef Eran Nachshon.

❖ Alain Le Cossec, directeur des Arts culinaires à l’Institut Paul Bocuse, collaborera avec le chef Meir Danon, directeur de l’école hôtellière Danon Culinary Center.

A Jérusalem :

❖Jean-François Malle (La Tour de Salvagny, 1 étoile Michelin), membre des Toques Blanches Lyonnaises, rejoindra Shalom Kadosh au restaurant “Cow on the roof – Para Al Hagag” de l’hôtel Leonardo Plaza.

❖Julien Gautier (Restaurant M), membre des Toques Blanches Lyonnaises, Bouchon Lyonnais et Bib gourmand par le Guide Michelin, sera accueilli au Mona par le chef Moshico Gamlieli.

❖ Cédric Boutroux, Chef exécutif de la Brasserie de l’Ouest des Restaurants & Brasseries Bocuse, rejoindra le chef Oshri Zafrani au restaurant le ROOFTOP de l’hôtel Mamilla.

Dans le Nord :

❖ Christophe Allardon (Maison Allardon), Membre des Toques Blanches Lyonnaises, sera accueilli au restaurant Talpiot à Haïfa par le chef Guy Bajour.

❖ Julien le Guillou (Le Petit Frère), Membre des Toques Blanches Lyonnaises, cuisinera au restaurant Ha Namal 24 à Haïfa avec le chef Ran Rosh.

❖ Olivier Canal (La Meunière), Maître Restaurateur de France, membre des Toques Blanches Lyonnaises et Bouchon Lyonnais, cuisinera au restaurant Locanda à Nazareth avec le chef Elias Mattar.

❖ Florence Périer (Le Café du Peintre), Membre des Toques Blanches Lyonnaises, Bouchon Lyonnais et 2 toques Gault et Millau, cuisinera au restaurant Tishbi à Zichron Yaacov, avec le chef Guenther Biedermann.

❖ Yann Lalle (Le Poêlon d’Or), Vice-Président de l’Association « Les Bouchons Lyonnais » et lauréat Meilleur Bouchon, et Frédéric Berthod (33 Cite), Maître cuisinier de France, Membres des Toques Lyonnaises et Bib gourmand Michelin, seront accueillis l’école de cuisine Rimonim à Tibériade.

A Beer Sheva :



❖ Benoit Toussaint (Chez Paul O’), Toques Blanches Lyonnaises, Maître Restaurateur de France et Maître Cuisinier de France, sera accueilli par le chef Sahar Refael, chef du restaurant Cramim.

SO FRENCH SO FOOD – Les ustensiles de cuisine français mis à l’honneur par le chef Joseph Viola, tête de file de la délégation de Chefs de la région

Le magasin LAGGAT BAOCHEL de Rishon Letzion organisera le Jeudi 13 février à 10h un atelier du chef lyonnais Joseph Viola (restaurant Daniel et Denise). Il présentera aux journalistes et invités la préparation de plats spéciaux de sa région.

Le groupe Maslamani, distributeur des plus grandes marques françaises d’ustensiles et accessoires de cuisine dans le monde, telles que Tefal, Pyrex, Luminarc et Staub, proposera dans les différentes chaînes de distribution, comme Hamashbir Latzarchan, Home Center, 4chef et Lagaat Baochel etc., des offres spéciales et des réductions sur ces marques, ainsi que des démonstrations et dégustations de plats français préparés avec des ustensiles, casseroles et accessoires de cuisine français authentiques.

Détails des magasins participants sur le site So French So Food.