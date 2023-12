Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a annoncé que tous les réservistes mobilisés pendant 60 jours au minimum pourront bénéficier d’une bourse.

Jusqu’à maintenant, seuls les officiers de réserve recevaient cette compensation financière.

”Notre priorité pour 2024 sont les soldats réservistes et leurs familles. Ils ont tout abandonné et risquent leur vie pour nous, nous devons tout faire pour leur rendre de la meilleure des manières. Nous travaillons selon une procédure accélérée avec le ministère de la Défense sur un grand programme au profit des réservistes et de leurs familles et j’espère que nous pourrons très prochainement le présenter”, a déclaré le ministre Smotrich.

Hier (lundi), Lior Meshayev, un soldat réserviste a participé à une réunion de la commission des Finances et a raconté, en larmes, sa situation financière: ”Je dirige une affaire familiale à Beer Sheva. Nous avons un supermarché et une auberge. Mon frère et moi sommes combattants et nous avons été mobilisés le 7 octobre. Il prend des missiles sur la tête au nord et moi je me suis battu, il y a quelques jours, à Shuja’iyya et je vais, sans doute, retourner dans cette zone. Nous sommes au bord de l’effondrement. Franchement, nous n’avons pas hésité une seconde, nous avons quitté nos familles, nos enfants, notre affaire et sans réfléchir nous donnons tout pour le drapeau, nous avons couru pour défendre le pays”.

Meshayev a raconté que l’affaire familiale était au bord de la faillite: ”Notre situation est catastrophique. J’ai peur de sortir ma carte de crédit pour payer le lait pour mon bébé. Le frigo est vide, nous n’avons pas reçu un shekel, aucune bourse. Je risque ma vie tous les jours, des balles passent au-dessus de ma tête, je vous protège. Qui a son frigo vide? Qui n’a pas reçu de salaire?”, a-t-il conclu en sanglots.

A la suite de ce témoignage poignant, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich est allé trouvé Lior Meshayev pour s’entretenir en tête-à-tête avec lui. Il lui a expliqué les différentes aides auxquelles il avait le droit et les documents qu’il devait remplir.

Moshé Gafni, le président de la commission des Finances, a téléphoné hier dans la soirée à Meshayev. Il lui a dit qu’il mettait à sa disposition son conseiller pour effectuer toutes les démarches qui lui permettront de sortir la tête de l’eau. Gafni lui a demandé de le tenir au courant des avancées de son dossier, l’assurant que tout serait fait pour l’aider.

De nombreux réservistes font part de difficultés financières puisqu’ils ne peuvent pas aller travailler depuis deux mois et demi. C’est la raison pour laquelle les ministères des Finances et de la Défense planchent sur un plan d’aide qui devrait être présenté prochainement.