Le ministre des Finances et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich, a déclaré aujourd’hui (lundi) à la Knesset concernant les actions futures d’Israël dans la Bande de Gaza après l’arrêt de la livraison d’aide humanitaire: »La prochaine étape sera de couper l’eau et l’électricité et de lancer une attaque qui permettra la conquête de territoire et la mise en oeuvre du plan Trump ».

« Samedi soir, nous avons pris la décision d’arrêter l’aide humanitaire à Gaza tant que le Hamas ne libère pas nos otages, ne dépose pas les armes et ne quitte pas Gaza », a déclaré Smotrich, »C’est un premier pas dans la bonne direction, adopté grâce à la politique que nous menons au gouvernement et au sein du cabinet. Et je peux vous assurer que ce n’est que le début – nous fermons les portes du paradis et nous nous préparons à ouvrir celles de l’enfer. »

Il a poursuivi: « L’étape suivante sera la coupure de l’électricité et de l’eau, suivie d’une attaque puissante, létale et rapide, qui aboutira à la conquête de Gaza. Nous avons une opportunité d’agir avec le soutien des États-Unis pour insuffler un nouvel élan militaire, diplomatique et économique, et mener Israël vers l’accomplissement de tous les objectifs de cette guerre. »

Au même moment, la municipalité de Deir al-Balah a annoncé officiellement qu’Israël a coupé l’alimentation électrique de deux stations de dessalement, qui fournissent de l’eau à 70 % des habitants de la ville, située au centre de la bande de Gaza.

Israël a précisé immédiatement que l’électricité n’a pas été coupée dans les stations de dessalement de Deir El Balah mais qu’il s’agit d’une panne ponctuelle. »Aucun changement n’est à signaler dans notre politique », précise-t-on en Israël