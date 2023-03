Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, est persona non grata à la Maison Blanche. C’est ce qu’ont indiqué des responsables américains, expliquant que lors de sa visite prévue à Washington dans les prochains jours, il ne serait pas reçu par son homologue américain, Janet Yellen.

Précisons qu’aucune information ne fait état d’une demande du ministre israélien pour une telle rencontre. Smotrich doit se rendre aux Etats-Unis pour participer au congrès annuel du Bonds, une société gouvernementale qui récolte des fonds pour Israël auprès des communautés de Diaspora.

Les Etats-Unis ont saisi l’occasion de cette visite pour durcir leur position contre Betsalel Smotrich après que celui-ci a déclaré cette semaine dans une conférence organisée par le média The Marker, qu’il fallait »effacer Hawara ». Il a précisé dans la même phrase que c’est l’Etat qui devait s’en charger et non des citoyens. Face au tollé provoqué par ces propos, Smotrich a précisé sa pensée et a insisté sur le fait qu’il ne soutenait pas les émeutes qui se sont produites au soir de l’attentat qui a coûté la vie à Hallel et Yaguel Yaniv z’l, mais qu’il tenait à ce que l’Etat apporte une réponse beaucoup plus ferme face au terrorisme, en particulier dans ce village.

Le porte-parole américain, Ned Price, a vivement condamné cette prise de position: »Il s’agit de propos irresponsables et écoeurants, ils s’apparentent à de l’incitation à la haine et à la violence ». Il a appelé le Premier ministre Netanyahou à condamner les propos de son ministre.

Les Etats-Unis ont donc tenu à bien montrer leur désapprobation face aux positions de Smotrich et ont annoncé officiellement qu’il n’était pas le bienvenu à la Maison Blanche.

Des organisations juives américaines – AIPAC, J Street, l’association des communautés réformistes – ont même demandé aux autorités de lui refuser son visa d’entrée sur le territoire américain, en raison de ses propos sur Hawara et de ses positions extrémistes contre les minorités et la communauté LGBT, d’après leurs dires.