Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, a ordonné à son administration de prélever 130 millions de shekels sur l’argent des impôts reversé à l’Autorité palestinienne et de les distribuer à 28 familles de victimes israéliennes du terrorisme.

Cette somme prélevée est utilisée par l’AP pour payer les terroristes et leurs familles. Pour le ministre israélien: ”En vertu de la décision de justice sur ce sujet et du fait que la somme prélevée comprend les fonds transférés aux prisonniers coupables de terrorisme et à leurs familles, j’ai signé cette semaine un décret visant à verser des millions de shekels aux familles des victimes du terrorisme. L’Autorité palestinienne passe son temps à dire au monde qu’elle est au bord de l’effondrement économique mais cela ne l’empêche pas de continuer à financer le terrorisme. Le moins que l’on puisse faire est de transférer des dédommagements aux familles de victimes du terrorisme, en prélevant sur cet argent. C’est ce que nous faisons”.