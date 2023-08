L’une des promesses électorales du Likoud était de garantir par la loi la gratuité de la scolarité pour la petite enfance (0-3 ans). Jusqu’à maintenant, le prix des crèches en Israël est extrêmement élevé et le gouvernement a annoncé au mois d’avril dernier une série de mesures qui visent à réduire ce coût dans le but de parvenir à la gratuité progressivement.

Selon le programme annoncé par Binyamin Netanyahou et son ministre des Finances, Betsalel Smotrich, chaque couple dont les deux membres travaillent et qui ont un enfant de moins de 3 ans, recevra une bourse mensuelle de 940 shekels par mois.

Par ailleurs, les crèches verront leur subvention augmenter de 1700 shekels par mois par enfant, ce qui permettra de réduire le prix de la scolarité. De cette manière, même les couples dont un des deux membres ne travaillent pas, verront le coût de la crèche diminuer.

Cette deuxième mesure constitue la différence principale entre le projet de ce gouvernement et celui du précédent. Sous le gouvernement Bennett-Lapid, le ministre des Finances, Avigdor Liberman, voulait octroyer des avantages aux couples dont les deux membres travaillaient, et de la sorte avaient exclu les familles religieuses dont l’homme étudie au kollel. Le gouvernement Netanyahou prévoit donc, parallèlement aux avantages conférés aux couples dont les deux membres travaillent, des mesures qui permettront d’alléger le coût des crèches pour tous les parents, sans distinction.

Voici les principaux points du programme présenté ce soir:

A compter du 1er janvier 2024: tous les parents qui travaillent et qui ont des enfants de moins de 3 ans bénéficieront de deux points de déduction d’impôts, ce qui revient à 940 shekels mensuels par enfant de moins de 3 ans.

A compter du 1er septembre 2023, les crèches sous contrôle de l’Etat recevront une subvention de 1700 shekels par mois par enfant. Ajoutés aux 940 shekels mensuels perçus par les parents, les frais de crèches seront quasi-nuls.

2 milliards de shekels seront investis sur 5 ans pour la construction de nouvelles crèches sous contrôle de l’Etat. L’idée est d’augmenter les places en crèche publiques pour permettre à tous les parents de bénéficier des subventions. Aujourd’hui seuls 25 à 30% des enfants de moins de 3 ans vont dans des crèches publiques, faute de place.

Aucun avantage n’est octroyé aux crèches privées.

Le budget nécessaire pour ce programme est de 5.5 milliards de shekels dont 3.3 milliards pour les subventions aux crèches et 2.2 milliards pour la construction de nouvelles crèches.

Au mois de juillet, les parents ont appris que le prix des crèches allait augmenter en raison de l’inflation. Ils ont fait part de leur mécontentement alors que parallèlement, le gouvernement promet une diminution des coûts.

Le ministre Smotrich avait signé cette recommandation de la commission des prix en faveur de l’augmentation mais s’était alors engagé à absorber cette hausse, sans préciser la manière dont il allait procéder ce qui avait suscité des réactions dubitatives.

Aujourd’hui (jeudi), il annonce que l’Etat va accorder une subvention supplémentaire aux crèches sous contrat avce l’Etat, afin que l’inflation ne soit pas à la charge des parents. Le montant de la subvention s’élève à 70 millions de shekels.

”La subvention du ministère va permettre une augmentation de 12% du salaire des nourrices et l’augmentation du personnel dans les crèches sous contrat avec l’Etat. Tout cela se fera sans que les parents ne voient leur participation financière augmenter”, a communiqué le ministère des Finances.

Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, a tweeté: ”Comme nous nous y étions engagées, la subvention des crèches sous contrat avec l’Etat est lancée et les parents ne paieront pas un shekel supplémentaire. Au-delà de la signature de la subvention concernant la recommandation de la commission des prix, j’ai décidé d’une subvention pour absorber l’augmentation liée à l’inflation. Ces décisions sont prises parallèlement à la promotion du programme pour l’amélioration de l’éducation de la petite enfance. Les enfants d’Israël sont notre avenir et les parents confient aux crèches ce qu’ils ont de plus cher. La diminution de la charge financière qui pèse sur les parents est un pas important dans la lutte contre la cherté de la vie”.