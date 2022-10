Hier soir (dimanche) la chaine Kan 11 a diffusé des enregistrements d’une conversation privée entre Betsalel Smotrich et une personne dont on ignore l’identité. Cette conversation aurait eu lieu il y a environ 8 ou 10 mois.

On y entend le chef de la Tsionout Hadatit parler, dans un langage qui surprend, des discussions qui ont eu lieu entre le Likoud et Ra’am l’année dernière, avant la formation du gouvernement Bennett-Lapid.

»Si je voulais lui prendre des mandats, je lui rentrerais dedans. C’est un menteur fils de menteur. Il ne voulait pas aller avec Ra’am?! Il le voulait, et comment! Je suis le seul à m’y être opposé ».

Il explique ensuite sa vision: selon lui, il faut aider la société arabe à se développer mais ce sont les Juifs qui doivent le faire et pas les Musulmans islamistes. Il ne souhaite pas que les enfants arabes israéliens voient ces derniers comme leurs sauveurs mais qu’ils soient reconnaissants envers les Juifs de ce qu’ils obtiennent. Il met aussi en garde contre le fait qu’à partir du moment où l’on accepte de dépendre de Ra’am, les exigences de ce parti ne peuvent aller qu’en augmentant.

Pourtant les ténors du Likoud nient avoir été aussi loin avec Ra’am dans les discussions après les élections de 2021. Smotrich avoue qu’il se plie à cette ligne et ne dit rien face à ces dénégations, »parce que ce narratif sert ce que je pense être bon pour le peuple d’Israël ».

Smotrich avoue aussi dans ces enregistrements qu’il n’est pas un supporter de Netanyahou: »Il ne fait aucun doute que Netanyahou est un problème. Mais il faut choisir entre deux maux ». Il estime aussi que sa fin politique est proche: »L’horloge biologique va faire son travail. Il ne restera pas indéfiniment. A un moment donné, il sera condamné par le tribunal, ou je ne sais quoi. Un peu de patience dans la vie ». Mais il précise que pour lui, Netanyahou n’est pas le sujet et qu’il n’est pas prêt à vendre son idéologie et ses valeurs dans le but de le favoriser ou de lui nuire.

L’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, est également cité dans la conversation: »Il est irresponsable donc il est prêt à vendre son père et sa mère et nous devrions faire pareil? ».

Après la publication de cet échange enregistré apparemment à l’insu du chef de la Tsionout Hadatit, ce dernier a téléphoné à Binyamin Netanyahou et a publié un communiqué précisant que rien ne briserait l’alliance avec le chef du Likoud.

Binyamin Netanyahou, quant à lui, a uniquement demandé à ses partenaires d’arrêter de s’attaquer entre eux. Il a rappelé que leur adversaire était Yaïr Lapid mais aussi les « Frères Musulmans qui soutiennent le terrorisme ».

Le numéro 2 de la liste Hatsionout Hadatit, Itamar Ben Gvir, a reconnu qu’il n’avait pas »aimé ces enregistrements. Bibi n’est pas de gauche, il est le leader du camp nationaliste. Il ne faut pas proférer d’attaques personnelles, et sûrement pas sur ce ton. Nous voulons qu’il soit Premier ministre mais ce sera un gouvernement de droite à 100%, sans Gantz, ni Tropper. Ceux qui s’assoient avec Abou Mazen sont de gauche ».

Le bras droit de Betsalel Smotrich, le député Simha Rotman, a défendu son chef, ce matin sur la radio 103FM: »Parfois dans des conversations privées on tient des propos qui reflètent le fond de notre pensée, parfois on tient des propos excessifs. Netanyahou n’est pas un menteur et encore moins fils de menteur ».

A gauche de l’échiquier politique, on boit du petit lait après ces révélations qui appuient la thèse avancée depuis plus d’un an concernant les négociations avancées entre le Likoud et Ra’am.

Le ministre Avigdor Liberman n’a pas caché sa satisfaction: »Cela change tout. Tous ceux qui hésitaient ont reçu la preuve qu’il s’agit d’un menteur que rien n’intéresse si ce n’est de faire annuler ses procès ».