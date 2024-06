Le ministre des Finances et chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, a prononcé une allocution cet après-midi (lundi) depuis la tente du Forum Gvoura des parents endeuillés qui réclament la poursuite des combats jusqu’à la victoire totale sur le Hamas.

Le ministre Smotrich tenait à s’exprimer sur la proposition d’accord sur la table pour la libération des otages et la mise en place d’un cessez-le-feu à Gaza.

”L’attitude du cabinet de guerre a échoué et constitue un danger”, a estimé Smotrich, ”Il revient sans arrêt sur les mêmes erreurs et il se soumet à chaque fois à Sinouar. A chaque fois, il renonce aux lignes rouges, humilie l’Etat d’Israël et à chaque fois le résultat est que Sinouar s’entête dans sa position”.

Et d’ajouter: ”Notre coeur est avec les familles des otages, nous les entourons de toute notre affection, nous sommes engagés à ramener tout le monde à la maison. Les derniers mois nous ont prouvé que la voie pour y parvenir n’est pas celle des discussions avec Sinouar mais celle de l’augmentation de la pression militaire et de la puissance de feu, jusqu’à la capitulation du Hamas. J’ai déjà dit, il y a plusieurs mois, que c’était une erreur d’envoyer les chefs de nos services de sécurité en Egypte et au Qatar pour courir après un accord de soumission au lieu de courir après les chefs du Hamas à Gaza et partout dans le monde afin de les éliminer. La proposition dangereuse dont a parlé le Président Biden a été accordée par le cabinet de guerre sans la moindre autorité pour le faire et contre la loi, elle n’engage en rien le gouvernement et l’Etat d’Israël”.

S’adressant à Netanyahou, Smotrich a mis en garde: ”Si le gouvernement décidait d’adopter cette proposition de soumission, nous n’en serons pas, nous agirons pour remplacer cette direction qui échoue par une nouvelle direction qui saura apporter la victoire, qui éliminera le Hamas, qui ramènera tous les otages à la maison, qui frappera fort le Hezbollah et qui ramènera les habitants du nord chez eux en sécurité”.

Il a conclu: ”J’ai dit au Premier ministre que nous, avec les familles endeuillées et la majorité du peuple d’Israël, nous tiendrons à ses côtés pour parvenir à la victoire mais nous nous dresserons contre lui de toutes nos forces s’il choisissait la soumission et la défaite”.

Le ministre de la Sécurité nationale et chef du parti Otsma Yehoudit, Itamar Ben Gvir, a également pris la parole cet après-midi, depuis la Knesset et a interpellé le Premier ministre: ”Qu’avez-vous à cacher? Pourquoi ne me montrez-vous pas le brouillon de l’accord? Si l’accord n’est pas mauvais et ne comporte pas une promesse de la fin de la guerre contre le Hamas, pourquoi refusez-vous de me le montrer? Je le répète et je dis au Premier ministre: si vous signez ce mauvais accord qui conduira à la fin de guerre sans anéantissement du Hamas, Otsma Yehoudit fera tomber le gouvernement”.