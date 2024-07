Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a soutenu lundi soir les dizaines de manifestants venus protester contre l’arrestation de huit soldats de Tsahal à Sde Teiman, soupçonnés d’avoir maltraité un terroriste emprisonné.

Il a précisé : « La protestation civile contre la terrible injustice contre les réservistes à Sdé Teman est justifiée et je la soutiens de tout mon cœur. Contrairement à la gauche hypocrite, qui a transformé la violation de la loi, le refus et l’embrasement de l’État en une méthode pendant un an et demi sous les auspices du procureur général, nous avons une responsabilité envers l’État ».

« Par conséquent, a-t-il ajouté, j’appelle tout le monde à faire respecter la loi et l’intégrité de l’armée et du peuple. Ne pas entrer par effraction dans les bases et ne pas affronter nos frères, soldats et policiers, et garder les limites de la manifestation ».