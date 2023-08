Le gouvernement Bennett-Lapid avait octroyé des fonds de coalition aux autorités locales arabes, par l’intermédiaire du parti Ra’am.

Le ministre des Finances, Bestalel Smotrich, a décidé de geler ces 200 millions de shekels. Il souhaite réexaminer l’usage qui pourrait être fait de ce budget en fonction des priorités du nouveau gouvernement.

Smotrich s’appuie sur des fonctionnaires de son ministère qui estiment que ce budget n’était pas justifié: ”Ils y étaient opposés sous le gouvernement précédent et il a été transféré contre leur avis”, explique le ministre, ”A l’heure actuelle, les priorités du gouvernement sont différentes de celles du gouvernement précédent”.

Il ajoute: ”Le budget de l’Etat est une ressource limitée qui nécessite de fixer des priorités budgétaires qui reflètent la vision morale et sociétale du gouvernement”. Le ministre précise qu’il a débloqué des fonds pour les professeurs d’oulpan, qu’il doit aussi en trouver pour l’éducation spécialisée et pour la défense ainsi que pour promouvoir le marché. ”Dans mes priorités, tout cela passe avant la poursuite des fonds de coalition promis au parti Ra’am”.

En outre, Smotrich ajoute que l’argent octroyé aux autorités locales arabes par le biais de Ra’am ne fait pas l’objet d’une surveillance quant à son utilisation finale. Il souligne qu’il est possible que ces fonds arrivent à des organismes terroristes ou criminels, comme cela a déjà pu être le cas.

Le ministre rejette l’argument selon lequel les autorités locales arabes ont construit leur buget en fonction de ces fonds. ”Il s’agissait d’argent distribué entre les partis de la précédente coalition et elles le savaient”.

Ces arguments sont ceux que le ministre des Finances Smotrich a présenté à son collègue de l’Intérieur, Moshé Arbel (Shass) qui lui a demandé de libérer les fonds destinés aux autorités locales arabes.

Dans la lettre que Smotrich lui a envoyée, outre tous les arguments développés plus haut, il écrit: ”Est-ce que vous imaginez une minute que si, à Dieu ne plaise, un gouvernement de gauche était mis en place, il continuerait à financer nos fonds de coalition, qui reflètent nos priorités et nos valeurs? Les priorités de notre gouvernement national, mes priorités en tant que ministre des Finances et, j’en suis convaincu, vos priorités en tant que ministre de l’Intérieur, sont différentes de celles du gouvernement de gauche précédent et nous n’avons pas à nous en excuser”.