De l’eau dans le gaz au sein du gouvernement? Après les publications relatant que l’Etat allait demander à la Cour suprême de classer la plainte pour l’évacuation du camp illégal bédouin de Han El Ahmar, au motif que celle-ci se ferait au terme d’un accord entre les parties, le ministre Smotrich a fait savoir qu’il s’opposerait à toute décision dans ce sens.

Betsalel Smotrich rappelle que dans les accords de coalition entre son parti (Hatsionout Hadatit) et le Likoud figure une clause selon laquelle toute réponse du gouvernement à la Cour suprême devra obtenir son accord en tant que ministre au sein du ministère de la Défense.

Concernant Han El Ahmar, Smotrich menace donc de faire usage de son veto. Il a déclaré qu’il s’opposerait à toute réponse qui n’aurait pas fait l’objet d’un débat approfondi en sa présence.

Il a reçu le soutien d’Itamar Ben Gvir, dans ce sens: »J’ai fait passer un message au Premier ministre, si les informations publiées concernant le brouillon de la réponse du gouvernement sont justes, il s’agit d’une décision honteuse et grave. Nous avons été élus pour appliquer une politique de droite. Nous n’avons pas le droit de nous soumettre ».

Le mouvement Regavim, à l’origine de la plainte devant la Cour suprême, a aussi déploré l’intention du gouvernement: »Si cela s’avère la réponse de l’Etat, alors ce gouvernement n’a plus de raison d’être. Pour l’heure, quatre mois après la constitution du gouvernement, il semble que la seule politique qu’il mène soit une politique de gauche: pas de réforme judiciaire, pas de réponse sioniste à la vague de terrorisme, pas de contrôle du Neguev, pas d’arrêt des constructions ennemies illégales en territoires C et pas d’évacuation de Han El Ahmar ».

Sur les bancs de l’opposition, le député Zeev Elkin, ancien membre du Likoud et ancien ministre du gouvernement Bennett-Lapid du parti Tikva Hadasha, a raillé le gouvernement: »Déjà en 2018, Netanyahou a utilisé ce prétexte de l’évacuation par consentement et il a promis que cela arriverait dans les semaines qui suivaient. Depuis cinq ans se sont écoulés. Il faut évacuer Han El Ahmar! Je l’ai dit sous le gouvernement Netanyahou et sous le gouvernement Bennett-Lapid. Betsalel et Itamar, vous dormez? ».