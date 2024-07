Le ministre des Finances Betsalel Smotrich critique sévèrement l’action de son collègue Itamar Ben Gvir dans son traitement de la criminalité dans le secteur arabe.

Hier (dimanche) lors d’un colloque organisé par Makor Rishon, il a dénoncé ”l’échec total” de Ben Gvir dans ce domaine et ce matin, il a réitéré ses propos dans une interview sur Galei Israël: ”Il y a aujourd’hui beaucoup plus d’armes dans le secteur arabe qu’avant la guerre. Je n’attaque personne mais je pense qu’il faut mieux surveiller le matériel. Je ne veux pas que cela devienne une querelle personnelle, mais sur ce plan, nous avons totalement échoué. Il faut dire la vérité. Le nombre d’armes est incroyable, dans un sens c’est encore plus dangereux que l’Iran parce qu’ils sont ici à côté de nous. Nous avons accordé des budgets de milliards de shekels à la police, entre autres pour cela. On ne peut pas accepter qu’il n’existe aucun programme pour changer cette situation. Nous sommes au bord d’un volcan qui se réveillera quand ils l’auront décidé, cela ne dépend pas de nous”.

Rappelons que ces derniers jours, plusieurs assassinats ont eu lieu au sein du secteur arabe israélien.