Le chef de la Tsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, a redit ce soir son opposition à l’accord qui a été conclu: »L’accord qui va être soumis au gouvernement est un mauvais accord, il est dangereux pour la sécurité de l’Etat d’Israël. A côté de la joie et de l’émotion immense face au retour de chaque otage, l’accord annule de nombreux succès de la guerre pour laquelle les héros de ce peuple ont donné leur vie et, Dieu nous en préserve, il nous coûtera cher. Nous nous opposons catégoriquement à cet accord. Nous ne nous tairons pas. Le sang de nos frères crie vers nous. Pendant ces deux derniers jours, j’ai mené d’âpres discussions avec le Premier ministre. La balle est dans ses mains. Il sait quelles sont les exigences précises de la Tsionout Hadatit. L’une de nos conditions pour rester au gouvernement est la garantie absolue que nous pourrons reprendre la guerre avec force, sans limites et dans une nouvelle configuration jusqu’à la victoire complète dans toutes ses composantes et en priorité l’éradication du Hamas et le retour de tous les otages ».

D’après les informations publiées plus tôt aujourd’hui, Smotrich réclame:

Un engagement clair sur la poursuite des combats après la trêve de 42 jours dans le cas où le pouvoir du Hamas existerait toujours

L’augmentation de la puissance militaire lors de la prochaine étape de la guerre, en utilisant des moyens supplémentaires et en diminuant de manière significative l’aide humanitaire livrée à la Bande de Gaza

La prise de contrôle permanente de certains territoires stratégiques dans la Bande de Gaza

La promotion de l’émigration volontaire des Gazaouis

D’après des informations rapportées par Arutz7, Smotrich réclamerait aussi le remplacement du chef d’Etat-major, Herzi Halévy, ainsi que des cadres de l’Etat-major.