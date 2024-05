Au lendemain des tirs de terroristes palestiniens dont a été victime la localité de Bat Hefer hier, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s’est rendu sur place.

Il a rencontré les responsables locaux et a promis que son ministère allait débloquer des budgets pour garantir la sécurité des habitants de la région.

Et le ministre a précisé: ”Ce soir, lors de la réunion du cabinet de sécurité, je pèserai de tout mon poids sur ce sujet. La sécurité des localités ici est la sécurité de tout le pays. Notre mission n’est pas de faire cesser les tirs jusqu’à la prochaine fois. En tant qu’Etat et que gouvernement, nous avons le devoir de garantir la sécurité, d’éliminer toute menace et de vous permettre de vivre en sécurité. C’est notre rôle et si nous ne le remplissons pas, nous aurons échoué”.

Il a ajouté que l’armée israélienne devait livrer une véritable guerre au terrorisme en Judée-Samarie: ”Pour que Kfar Saba ne devienne pas Kfar Azza et que Bat Hefer ne devienne pas Beeri, nous sommes obligés de donner un coup fatal au terrorisme. C’est ce que nous ferons avec l’aide de Dieu”.