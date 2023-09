”La lutte contre la cherté de la vie est au coeur de mes préoccupations et de celles du gouvernement”, a affirmé Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, après avoir signé le décret qui baisse les droits de douane à l’importation de l’huile d’olive en Israël. Le ministre a acté une baisse significative, faisant passer les droits de douane de 6% +2.29 shekels le kilo à 1.2% + 0.44 shekels le kilo. L’objectif est d’ouvrir le marché de l’huile d’olive à la concurrence afin de faire baisser les prix.

Cette mesure s'accompagne de subventions qui seront versées par l'Etat aux producteurs locaux afin qu'ils ne soient pas pénalisés.

”Je suis satisfait des accords conclus avec les agriculteurs et le ministère de l’Agriculture sur le soutien direct à la branche locale et les frais de douane réduits à l’importation de l’huile d’olive. Désormais, avec la diminution significative des droits de douane, l’importation va augmenter et les prix pour les consommateurs vont considérablement baisser”, a déclaré le ministre Smotrich.