Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, se trouve ce soir (mercredi) au Kotel pour les festivités de Yom Yeroushalayim.

Du Kotel, il est monté à la tribune et a lancé un appel au Premier ministre Netanyahou: ”J’appelle d’ici le Premier ministre, d’ici, de l’esplanade du Kotal là où tout a commencé et en ce jour si particulier. M. le Premier ministre, puisez la force de la foule qui se trouve ici et donnez l’ordre. Partez en guerre contre le Hezbollah, exterminez-le, faites passer la zone tampon de la Galilée au Sud Liban. Laissez nos valeureux combattants gagner, restaurer l’honneur national, la fierté nationale, la sécurité pour permettre aux courageux habitants de rentrer chez eux en toute sécurité et pour construire trois fois, quatre fois, cinq fois plus sur notre terre au sud et au nord car c’est cela la victoire authentique. M. le Premier ministre, le peuple d’Israël est derrière vous!”.