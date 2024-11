Lors de la réunion de sa faction parlementaire aujourd’hui (lundi) à la Knesset, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich a appelé à occuper le nord de la Bande de Gaza et à s’en servir comme levier pour obtenir la libération des otages.

”Je me suis rendu la semaine dernière à Nir Oz”, a déclaré Smotrich, ”Je salue et je fais part de toute ma reconnaissance aux habitants de Nir Oz qui m’ont invité. Cette visite m’a bouleversé et a eu une influence profonde sur moi. Notre engagement à ramener les otages est importante, éthique et morale sur le plan national. Pour cela, nous devons terminer le travail, prendre le pouvoir du Hamas par le contrôle et la supervision de l’aide humanitaire par Tsahal. Nous ne parviendrons à aucun accord avec le Hamas pour terminer la guerre parce que cela signifierait que nous avons capitulé et perdu. Nous n’accepterons pas que le Hamas reste au pouvoir dans la Bande de Gaza. Nous allons poursuivre jusqu’à l’éradication du Hamas, jusqu’à ce qu’il capitule et qu’il libère les otages le plus vite possible”.

Puis il a ajouté: ”Pour ramener les otages nous devons occuper le nord de la Bande de Gaza et annoncer au Hamas sans équivoque que si les otages ne reviennent pas, nous appliquerons notre souveraineté et nous resterons pour toujours. Alors le Hamas aura une motivation pour les maintenir en vie”.

Le ministre Smotrich a également évoqué les manifestations violentes contre le gouvernement et les jets de fusées éclairantes sur le domicile du Premier ministre et a pointé un doigt accusateur vers la conseillère juridique du gouvernement. Selon lui, elle empêche le gouvernement d’appliquer sa politique et encourage les émeutiers dans leurs actions de plus en plus violentes. ”J’appelle la conseillère juridique du gouvernement à faire preuve de droiture et à démissionner. Otez vos habits de juriste et allez conduire vos combats rue Kaplan de manière démocratique”, a déclaré Smotrich.